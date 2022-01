Sie flasht ihre Fans! Leni Klum (17) machte sich Ende 2020 auf, die Laufstege der Welt zu erobern. Im vergangenen Jahr ging die Modelkarriere der Tochter von Heidi Klum (48) dann richtig steil nach oben: In Berlin, Venedig und auf dem einen oder anderen roten Teppich strahlte die Blondine vor den versammelten Fotografen. Doch ihren Followern zeigt sich Leni jetzt von einer ganz anderen Seite: Ohne Make-up präsentierte sie sich ganz natürlich!

In ihrer Instagram-Story postete die Beauty jetzt nämlich ein Foto, das sie auf ihrem Bett zeigt. Auf dem Selfie schaut Leni zur Seite und stellt ihre rechte Gesichtshälfte in den Mittelpunkt. Dabei ist sie gar nicht gestylt und zeigt, dass auch Hautunreinheiten zum Leben eines Models dazugehören. "Ganz ohne Make-up", schrieb die 17-Jährige zu dem Bild.

Bei ihren Shootings zeigt Leni aber auch immer wieder, wie viel Spaß sie an aufwendigen Stylings hat: Im Dezember posierte sie als Raubkatze für das Cover eines Modemagazins. Bei den Promiflash-Lesern kam das Outfit jedoch nicht so gut an: Von 1.007 Teilnehmern einer Umfrage fiel der Look bei 846 durch, das entspricht 84 Prozent.

Getty Images Leni Klum im Oktober 2021 in Los Angeles

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Instagram / leniklum Leni Klum im November 2021

