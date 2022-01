Darauf muss Vogue Williams (36) erst mal verzichten! Die TV-Bekanntheit ist seit mehr als drei Jahren mit ihrem Gatten Spencer Matthews (33) glücklich verheiratet. Das Liebespaar hat zusammen zwei gemeinsame Kinder – Sohnemann Theodore und Töchterchen Gigi. Ende Oktober vergangenen Jahres überraschte die Beauty dann mit süßen News: Baby Nummer drei ist unterwegs! Deshalb geht Vogue mit ihrem Mann Spencer momentan auch nur zum Schlafen ins Bett!

Das plauderte sie nun in dem Podcast "My Therapist Ghosted Me" aus: "Neulich war ich beim Arzt. Ich habe Sex-Verbot, während ich auf den Malediven im Urlaub bin." Zwei Wochen muss die Beauty ihre sexuellen Aktivitäten mit dem ihrem Liebsten erst mal pausieren. Der Grund: Ihr Gebärmutterhals sei ein bisschen offen. Von dieser Nachricht war ihr Göttergatte wohl mal so gar nicht begeistert.

Spencers Miene soll laut seiner Frau wegen der ärztlichen Anweisung Bände gesprochen haben. "Entschuldigen sie, was, Dr. Vasso?", so hatte Vogue den Gesichtsausdruck ihres Mannes interpretiert. Doch das Verbot gelte ja erstmal nur für zwei Wochen. Danach können sich die Eheleute wieder ihren Zärtlichkeiten widmen.

Instagram / voguewilliams Vogue Williams im April 2020

Matt Crossick/Empics / ActionPress Spencer Matthews

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams im Juli 2020

