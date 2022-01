Ed Sheeran (30) will offenbar für alles gesorgt haben! Im August vergangenen Jahres waren der "Shape of You"-Interpret und seine Frau Cherry Seaborn (29) erstmalig Eltern einer Tochter geworden. Der Mega-Star geht offenbar in seiner Rolle als Vater von der kleinen Lyra Antarctica richtig auf. Zudem mangelt es seinem Kind definitiv nicht an Platz zum Spielen – denn der Sänger ist stolzer Besitzer von fünf Häusern. Auf einem Grundstück lässt er sich etwas ganz Bestimmtes erbauen: eine Grabkammer!

Sein Anwesen in der Grafschaft Suffolk im Osten Großbritanniens hat einiges zu bieten: Neben einem Farmhaus, einem Gebäude für Fitness mit einem großzügigen Pool, hat es zudem auch eine riesige Garage und sogar ein Baumhaus! Derzeit wird noch ein weiteres Feature hinzugefügt – eine Grabstätte samt einer kleinen Kirche. Wie The Sun jetzt berichtete, kam dem Sänger diese Idee bereits vor zwei Jahren. Nachdem der Sänger dem Gemeinderat von Suffolk die geänderten Grundstückspläne vorgelegt hatte, gaben auch seine Architekten grünes Licht. Die Gruft wird zurzeit unter einer kleinen Kirche erbaut.

Aus den veröffentlichen Unterlagen ging diesbezüglich hervor, was Ed mit diesem Projekt im Sinn hatte. Die Kirche diene besonders als privater Rückzugsort für Gebete, Feiern sowie mögliche Beisetzungen innerhalb seiner Familie. In der Grabstätte sollen seine Verwandten und später wohl mal auch er selbst seine letzte Ruhe finden.

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

Getty Images Ed Sheeran im Jahre 2014

Getty Images Ed Sheeran im Jahr 2017

