Bei Lori Loughlin (57) sitzt der Schock mit Sicherheit tief! 2019 gestanden die Ex-Full House-Darstellerin und ihr Ehemann Mossimo Giannulli (58), ihre Töchter Olivia Jade (22) und Isabella (23) mithilfe von Schmiergeld an eine Eliteuni gebracht zu haben. Daraufhin wurde die Schauspielerin zu zwei Monaten Haft plus einer saftigen Geldstrafe verurteilt, weswegen ihre Familie eine schwere Zeit durchmachte. Nun begann das neue Jahr für den TV-Star direkt mit einer bösen Überraschung: Denn Diebe brachen in Loris Haus ein!

Wie unter anderem People berichtete, wurde auf dem Anwesen der 57-Jährigen eingebrochen – dabei wurde Schmuck im Wert von einer Million Dollar (umgerechnet 876.000 Euro) entwendet! Den Einbruch hatte eine Haushälterin erst einige Stunden später bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Berichten zufolge seien maskierte Männer durch das Fenster des Schlafzimmers des Ehepaares eingedrungen und hatten das Schmuckkästchen der TV-Berühmtheit mitgehen lassen. Das bestätigten die Überwachungskameras auf dem Grundstück. Zu Schaden kam während des Einbruchs glücklicherweise niemand.

Zum Zeitpunkt des Überfalls befand sich niemand im Haus. Lori und ihr Gatte waren gerade außerhalb unterwegs, als es passierte. Wie ein Sprecher in einem Statement erklärte, soll die zweifache Mutter sehr "dankbar" darüber sein, dass niemand verletzt wurde.

Getty Images Lori Loughlin und Ehemann Mossimo Giannulli

ActionPress Lori Loughlin mit ihren beiden Töchtern Olivia Jade und Isabella Rose im Februar 2019

Getty Images Lori Loughlin im April 2012

