Süßes Kugel-Update von Mia Goth (28)! Auch wenn es keiner der beiden bisher bestätigt hat: Die Schauspielerin erwartet offenbar ein Kind von ihrem On-Off-Freund Shia LaBeouf (35)! Im November wurde die Britin zumindest mit einem deutlichen Babybauch in der Öffentlichkeit gesichtet. Da Mia ihre Schwangerschaft nie offiziell gemacht hat, ist nicht viel darüber bekannt. Aber so groß, wie ihre Kugel inzwischen ist, dürfte die Geburt bald anstehen!

Paparazzi lichteten Mia und Shia am Sonntag beim Lebensmitteleinkauf in Pasadena ab. Das Paar trug – ganz im Wochenendmodus – superentspannte Klamotten: Der Emmy-Preisträger entschied sich für Hoodie, Jogginhose und Socken in Sandalen. Seine Partnerin wählte das gleiche "Schuhwerk", Leggins und ein XXL-Shirt. Doch selbst das übergroße T-Shirt konnte nicht überspielen, was sich darunter verbirgt: Die werdende Mama kann sich inzwischen über einen kugelrunden Babybauch freuen, der wirklich nicht mehr zu übersehen ist! Es sieht ganz danach aus, als würde sie sich im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft befinden.

Was auf den Bildern ebenfalls ins Auge sticht? Shia und Mia wirken sehr glücklich und entspannt miteinander – sie halten außerdem flüchtigen Körperkontakt. Offenbar haben sie sich nach dem kürzlichen Hin und Her endlich zusammengerauft! Doch ob er auch der Vater des Babys ist, ist nicht bekannt. Es wäre das erste Kind für den "Nymphomaniac"-Darsteller.

Tom Nook / MEGA Mia Goth und Shia LaBeouf im Januar 2022

Tom Nook / MEGA Schauspielerin Mia Goth

Tom Nook / MEGA Mia Goth und Shia LaBeouf

