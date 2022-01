Juliano Fernandez spricht Klartext! Der Are You The One?-Star und Henrik Stoltenberg wurden bei Temptation Island V.I.P. Buddys und seelische Unterstützung füreinander. Als Henrik sich einen sexy Lapdance von Anastasia Mennemeier geben ließ und daraufhin mit ihr im Gebüsch verschwand, griff sein Kumpel aber nicht ein – das konnten viele Zuschauer nicht nachvollziehen. Juliano erklärte Promiflash jetzt, warum er den Lapdance nicht verhindert hat!

"Ich habe ihn bereits fünfmal davon abgehalten, als er engeren Kontakt mit anderen Frauen hatte. Er hat mich fünfmal darauf angesprochen, dass er sein Ding machen will und dass er alt genug ist", machte der Muskelmann im Interview mit Promiflash klar. Als die Jungs dann gemeinsam mit Jakub Jarecki über Henriks Verhalten gesprochen hätten, habe dieser Juliano als falsch und manipulativ dargestellt. "So ist es ausgeartet und kam fast zu Handgreiflichkeiten", fuhr er fort.

Anschließend sei es Juliano aber gelungen, Henrik wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. "Ich war auch derjenige, der zu ihm gesagt hat: 'Bring allen eine Runde und sprich vor allen darüber, was in der gestrigen Nacht im Eck passiert ist'", betonte er.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Henrik und Juliano

Anzeige

RTL Henrik Stoltenberg und Anastasia Mennemeier bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Juliano Fernandez, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de