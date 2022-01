Stacey Solomon (32) kehrt aus der Babypause zurück! Die britische TV-Bekanntheit hatte im vergangenen Juni süße Nachrichten verkündet und verraten, dass sie ein viertes Mal Mama werde. Für die ehemalige X-Factor-Kandidatin ist es mit ihrem Partner Joe Swash das zweite gemeinsame Kind. Im Oktober erblickte dann ihr Töchterlein Rose das Licht der Welt. Im Netz teilte sie regelmäßig süße Schnappschüsse aus ihrer Mutterzeit. Jetzt nimmt Stacey aber ihre Arbeit wieder auf!

Wie Mirror berichtete, beendet sie ihren kurzen Mutterschaftsurlaub offiziell und kehrt als Influencerin in die Berufswelt zurück. Denn in dieser Woche steht die Sängerin erstmals seit der Geburt ihres vierten Kindes wieder vor der Kamera – nämlich für ein Fotoshooting mit dem Magazine Instyle. Allerdings bedauert Stacey sehr, dass ihre Babypause nicht sonderlich lang gewesen sei. Doch die vertraglichen Bedingungen der meisten ihrer Jobs ließen es wohl nicht anderes zu. Beschweren will sich die 32-Jährige darüber aber nicht und freut sich stattdessen auf ihre Arbeit.

"Letztendlich bin ich glücklich und privilegiert, dass ich einen Job habe, zu dem ich immer zurückkehren kann, noch dazu einen Job, den ich absolut liebe", schwärmte die Beauty. Außerdem wird sie wohl nicht noch einmal eine berufliche Pause wegen einer Schwangerschaft einlegen. Denn Ende November vergangenen Jahres hatte sie verkündet: Nach Baby Nummer vier ist Schluss mit Nachwuchs.

staceysolomon / Instagram Stacey Solomons Kinder: Leighton, Zachary, Rex und Rose im Dezember 2021

staceysolomon / Instagram Stacey Solomon und ihre Tochter Rose im Januar 2022

staceysolomon / Instagram Stacey Solomons Tochter Rose im Dezember 2021

