Stacey Solomons (32) Familienplanung ist nun endgültig abgeschlossen! Die X Factor-Bekanntheit und ihr Verlobter Joe Swash sind im Oktober Eltern geworden. Während es für den Schauspieler das zweite Kind ist, ist es für die Musikerin bereits Baby Nummer vier. Erstmals durfte sie nach ihren drei Jungs nun eine Tochter auf der Welt begrüßen. Doch jetzt ist für Vollblutmutter offenbar Schluss: Stacey verriet nun, dass sie sich keinen weiteren Nachwuchs mehr wünscht!

Im Gespräch mit Mail Online erinnerte sich die 32-Jährige an den steinigen Weg bis zur Geburt ihres vierten Kindes zurück. "Als wir versuchten, dieses Baby zu bekommen, war es nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben", gab sie ehrlich zu. Stacey habe in den vergangenen Jahren bereits mehrere Fehlgeburten erlitten und sei deshalb einfach dankbar, dass sie überhaupt noch einmal schwanger geworden sei. "Ich will es nicht weiter ausreizen. Das ist genug", erklärte die Influencerin ihre Haltung.

Wie es scheint, hat Stacey ihre Meinung nun also geändert. Wenige Wochen vor der Entbindung soll sie es einem Insider zufolge durchaus noch in Erwägung gezogen haben, noch einmal Mutter zu werden. "Stacey ist begeistert, endlich ein Mädchen zu bekommen, aber jetzt kann sie nicht anders, als darüber nachzudenken, zwei Töchter zu haben", hatte eine Quelle gegenüber Heat verraten.

Anzeige

Getty Images Joe Wash mit seiner Verlobten Stacey Solomon

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrer Tochter Rose Opal Esmè

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrer Familie an Halloween 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de