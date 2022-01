Große Trauer um Steve Schapiro. Der US-Amerikaner gehört zu den berühmtesten Fotografen der Gegenwart. Vor allem wurde er durch Aufnahmen von Momenten der Bürgerrechtsbewegung mit Martin Luther King (✝39) bekannt. In den 1970er-Jahren konzentrierte sich Schapiro vermehrt auf Fotografien an Filmsets. So lichtete er unter anderem das Set von "Der Pate" und "Taxi Driver" ab. Jetzt ist der legendäre Fotograf im Alter von 87 Jahren verstorben.

Laut The Hollywood-Reporter starb Schapiro am vergangenen Samstag in seinem Haus in Chicago. Der 87-Jährige erlag den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der geborene New Yorker startete seine Karriere zunächst als freiberuflicher Fotograf und arbeitete für US-Magazine wie "The Times" oder "Rolling Stone". Doch zeitlebens waren ihm gesellschaftskritische Themen eine Herzensangelegenheit. So beschrieb er sich selbst auf seiner Webseite steveschapiro.com als "Aktivist und Dokumentarist".

Daneben fasste Schapiro auch in der Musikbranche Fuß. So entwarf er unter anderem Plattencover für David Bowie (✝69) und Barbra Streisand (79). Außerdem fotografierte er Porträts von berühmten Hollywood-Schauspielern wie Jack Nicholson (84) und Marlon Brando (✝80).

ActionPress Steve Schapiro im Jahr 2019

ActionPress Szene aus "Der Pate"

Getty Images David Bowie im Mai 2003

