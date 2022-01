Jamie Lynn Spears (30) denkt noch immer an Britneys (40) Trennung von Justin Timberlake (40). In den vergangenen Monaten gab die kleine Schwester der Pop-Prinzessin immer wieder Interviews, in denen sie über ihr Buch und ihre Beziehung zu Britney sprach. Dies kam bei der Musikerin überhaupt nicht gut an. Regelmäßig teilte sie gegen die Schauspielerin aus. Jetzt gab Jamie Lynn erneut ein Interview und sprach über Britney und Justins Liebes-Aus im Jahr 2002.

"Ich glaube, jeder dachte, es wäre für immer", erzählte die 30-Jährige in dem Podcast "Call Her Daddy". Das Beziehungsende der beiden habe die Süße Magnolien-Darstellerin damals sehr traurig gemacht. Als der Sänger dann seinen Song "Cry Me A River" veröffentlichte, habe Jamie Lynn mit ihrer großen Schwester gelitten, die sehr getrauert habe. "Und meine Schwester, sie hat den Song 'Everytime' geschrieben [...], und er bringt mich immer noch zum Weinen, weil ich daran denke, wie unglücklich sie war", offenbarte der TV-Star über Brits damaligen Gemütszustand.

Wieso Britney und Justin sich getrennt hatten, wisse sie bis heute nicht. Sie habe damals nur realisiert, dass sie wohl nicht alles über ihre Beziehung wusste. "Vielleicht haben sie mich beschützt, und warum hätten sie mit mir über irgendetwas reden sollen?", gestand Jamie Lynn sich ein.

MEGA Britney Spears und Justin Timberlake, 2002

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears im April 2003 in Santa Monica

