Taylor Lautner (29) lässt seine Muskeln spielen! Der Schauspieler ist vor allem für seine Auftritte in den Twilight-Filmen berühmt. Als sexy Werwolf ließ er in der Vampir-Saga viele Frauenherzen höherschlagen. Seit 2018 hat er jedoch nur noch Augen für eine: Taylor Dome. Ende Dezember vergangenen Jahres stellte er seiner Freundin ganz romantisch die Frage aller Fragen – und sie sagte Ja. Jetzt meldete sich Taylor im Netz aus der Muckibude und präsentierte seinen trainierten Body!

Der Schnappschuss, den der Leinwand-Hottie auf Instagram veröffentlichte, zeigt ihn ohne T-Shirt vor einer Aufreihung von Gewichten. Dazu schrieb Taylor: "Lasst uns diese Woche reinhauen, Leute." Derzeit bereitet sich der frisch Verlobte nämlich auf seine erste Filmrolle nach über fünf Jahren Pause vor. An der Seite von Kevin James (56) wird Taylor in der Netflix-Produktion "Home Team" mitwirken. Dafür paukt der Schauspieler augenscheinlich nicht nur fleißig seinen Text, sondern möchte sich auch in Form bringen.

Beruflich war es lange ruhig um ihn gewesen. Dabei schien Taylor eigentlich als Werwolf Jacob Black 2008 seinen schauspielerischen Durchbruch erlangt zu haben. Doch in den vergangenen Jahren stand der TV-Star kaum noch vor der Kamera – zuletzt hatte er 2016 in der Serie "Scream Queens" mitgewirkt. Angeblich hatte Taylor danach für zwei geplante Filme eine zu hohe Gage verlangt. Doch jetzt kann er sein schauspielerisches Können nach einer längeren Pause wieder unter Beweis stellen.

Taylor Lautner, 2021

Der "Twilight"-Star Taylor Lautner im September 2021

Taylor Lautner und seine Verlobte Taylor Dome im Januar 2022

