Das stimmt nicht nur Lucas Cordalis (54) traurig! Die TV-Star wollte eigentlich am Freitag in das Dschungelcamp ziehen und, genauso wie sein Vater Costa Cordalis (✝75) damals, die Krone mit nach Hause nehmen. Doch vor wenigen Stunden verkündete der Sender: Lucas darf aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht ins Camp einziehen. Im Netz beteuerte dieser bereits, am Boden zerstört zu sein. Und auch die Fans sind von diesen News eher weniger begeistert!

Laut einer Promiflash-Umfrage ist die Mehrheit enttäuscht über Lucas' Fehlen. Von insgesamt 2.480 Umfrage-Teilnehmern (Stand 19. Januar, 11 Uhr) gaben 81,7 Prozent (2.027 Votes) an, sich bereits auf ihn gefreut zu haben. Nur 18,3 Prozent (453 Votes) meinen, dass die Staffel auch ohne Lucas zum Erfolg wird. Ob Daniela Katzenbergers (35) Mann nachträglich einziehen darf, ist noch unklar.

Auch im Netz zeigen sich seine Fans ziemlich geknickt. So schreibt beispielsweise eine Userin unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram: "Schade, er ist sehr sympathisch und definitiv vorab schon mein Favorit gewesen." Viele andere Fans betonten sogar, die Show ohne ihn nicht mehr schauen zu wollen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2022

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Stars

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis im Januar 2022

