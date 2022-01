Nun werden schon juristische Schritte eingeleitet! Jamie Lynn Spears (30) veröffentlicht bald ihr Buch "Things I Should Have Said", wo sie unter anderem über ihre Schwester Britney Spears (40) und die Familienverhältnisse daheim auspacken will. Einige Inhalte gelangten schon jetzt an die Öffentlichkeit und sorgten für einigen Trubel – gerade auch um die Sängerin. Dies soll nun gestoppt werden: Britneys Anwälte fordern, dass Jamie Lynn sie in ihrer Buch-Promo nicht mehr erwähnt!

Vor allem um die jahrelange Vormundschaft, aus der sich die "Circus"-Sängerin erst vergangenes Jahr befreien konnte, geht es in dem Buch aus Jamie Lynns Sicht. Dies betonte sie immer wieder in Interviews zur Werbung des Werks – was ein negatives Licht auf Britney warf. "Sie werden es unterlassen, Britney während Ihrer Werbekampagne in abfälliger Weise zu erwähnen. Wenn Sie dies nicht tun oder sie weiter schlecht machen, wird Britney gezwungen sein, alle angemessenen rechtlichen Schritte zu erwägen und einzuleiten", heißt es nun in einem offiziellen Schreiben ihrer Anwälte, wie TMZ berichtete.

Doch bislang wurde dieses Vorgehen noch nicht eingesetzt, denn es soll verhindert werden, dass dadurch womöglich noch mehr Aufsehen erregt wird. Aber das Statement endete noch mit einem kleinen Seitenhieb für die "Süße Magnolien"-Darstellerin: "Britney hat Ihr Buch nicht gelesen und hat auch nicht die Absicht, es zu lesen. Sie und Millionen ihrer Fans waren schockiert, als sie sahen, wie Sie sie zu Geldzwecken benutzt haben."

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears im August 2002 in Los Angeles

Getty Images Britney Spears bei den MTV VMAs 2011

