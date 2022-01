Wie muss es wohl für Vanessa Mariposa sein, ihren Diogo Sangre (27) in der aktuellen Temptation Island V.I.P.-Staffel zu sehen? In der vergangenen Folge verschwand der Tätowierer mit der vergebenen Kandidatin Emmy Russ (22) in der Dusche – es folgte dann das laute Stöhnen der Blondine. Ganz offensichtlich wurden die zwei Reality-Stars intim miteinander! Nach den Dreharbeiten kam der TV-Casanova offiziell mit Vanessa zusammen. Im Promiflash-Interview verriet sie nun, wie sie zu den heißen Szenen steht!

"Natürlich ist es nicht schön, den Menschen, den man liebt, mit einer anderen Frau zu sehen. Wir waren zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht zusammen", erklärte die Fitness-Influencerin gegenüber Promiflash auf die Frage, was in ihr während dem Anblick der Aufnahmen vorgegangen sei. Von Diogos Verhalten sei sie allerdings nicht überrascht gewesen, denn: "Er hat mir alles erzählt. Er ist immer ehrlich zu mir und das schätze ich sehr an ihm!" An Emmys Stelle hätte Vanessa sich nicht auf einen der Verführer eingelassen, sondern eher die Beziehung mit Udo Bönstrup (27) direkt beendet.

Was Diogo auf der Insel der Verführung getrieben hat, beeinflusst ihr Verhältnis heute aber überhaupt nicht. "Wir sind in einer Beziehung, wir wohnen zusammen und haben sogar mit unserem kleinen Hundebaby Zorro schon Nachwuchs bekommen. Das alles war vor meiner Zeit und das ändert nichts an meinem Verhältnis zu ihm. Ich liebe ihn und stehe auch nach wie vor zu ihm", stellte Vanessa abschließend klar.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Diogo Sangre und Emmy Russ im Bett

Vanessa Mariposa und Diogo Sangre, Reality-TV-Teilnehmer

Diogo Sangre, Reality-TV-Star

