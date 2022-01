Jimi Blue Ochsenknecht (30) genießt seine Papa-Zeit! Anfang Oktober 2021 wurden der Schauspieler und Yeliz Koc (28) zum ersten Mal Eltern und begrüßten die kleine Snow Elanie auf der Welt. Trotz ihrer Trennung und öffentlicher Streitereien kurz vor der Geburt scheinen sich die Neu-Eltern mittlerweile wieder gut zu verstehen. Inzwischen verbringt die Influencerin mit ihrer Tochter den ersten großen Urlaub auf Sri Lanka – und ihr Baby-Daddy scheint sogar mit dabei zu sein. Im Netz postete Jimi nun ein niedliches Urlaubsfoto mit Snow!

Via Instagram teilte der 30-Jährige den neuen Schnappschuss mit seinem Töchterchen. Bei strahlendem Sonnenschein am Pool hält er die Kleine im Arm und küsst Snows Köpfchen. Ihr Gesicht wird dabei von einem Sticker verdeckt, auf dem "Thank you" zu lesen ist. Dazu notierte Jimi "Famcation Mode" (auf Deutsch etwa: "Familienurlaubsmodus") und fügte einen Herz-Emoji hinzu. Dieser Anblick scheint nicht nur den Followern zu gefallen. Auch Yeliz selbst hinterließ ein Like.

Ob Yeliz und Jimi tatsächlich zusammen Urlaub machen, haben sie bisher nicht verraten. Eigentlich hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin nur ihre Mutter, ihre Schwester mit deren Familie und Snow als Reisebegleitung aufgezählt. Ganz abwegig ist ein gemeinsamer Trip aber nicht. Immerhin scheinen die beiden wegen ihres Nachwuchses wieder mehr Zeit miteinander zu verbringen.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de