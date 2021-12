Die Schlammschlacht zwischen Yeliz Koc (28), Jimi Blue Ochsenknecht (29) und seiner Familie scheint endgültig vergessen! Nachdem das Paar im September seine Trennung bekannt gegeben hatte, feindeten sich die beiden immer wieder öffentlich im Netz an. Auch die Verwandtschaft des Schauspielers war damals nicht gut auf die TV-Persönlichkeit zu sprechen gewesen. Doch seit der Entbindung ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie scheinen sich die Eltern immer weiter anzunähern. Sogar das Weihnachtsfest verbrachte Yeliz nun zusammen mit den Ochsenknechts.

Auf seinem Instagram-Account teilte Jimi nun eine Reihe an Eindrücken der Feierlichkeiten mit seiner Familie. Dabei markierte der 29-Jährige auch die Mutter seines Kindes in seiner Story. Anschließend veröffentlichte er sogar noch einen Schnappschuss seiner Tochter und seiner Ex-Freundin. "Die kleinen Dinge im Leben zählen", schrieb er in Form eines Stickers dazu. Augenscheinlich lief das Fest der Liebe im Hause Ochsenknecht ganz harmonisch ab, denn alle Anwesenden teilten besinnliche Clips im Netz. Allein ein Feuermelder machte der weihnachtlichen Stimmung vorübergehend einen Strich durch die Rechnung, als er losging.

In ihrer Story veröffentlichte die 28-Jährige anschließend die Präsente der Ochsenknechts. So wurde Yeliz reichlich von der Familie ihres Ex-Freundes beschenkt. Von Jimis Mutter Natascha (57) bekam die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin einen blauen Schneeflocken-Anhänger und von Cheyenne (21) einen rosafarbenen, passend zum Namen ihrer Tochter.

Anzeige

Instagram / dieseochsenknechts Die Ochsenknechts an Heiligabend 2021

Anzeige

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de