Take Me Out geht in die nächste Runde! Seit rund einem halben Jahr moderiert Jan Köppen (38) die beliebte Datingshow. Zuvor hatte Ralf Schmitz (47) jahrelang durch den Abend geleitet und flirteifrige Singles verkuppelt. Die Quoten von Ralf konnte Jan zwar nicht ganz erreichen – dennoch konnte er die Zuschauer größtenteils von sich begeistern. Und bald geht die Reise für Jan weiter: "Take Me Out" wird weitere Folgen bekommen!

Wie Quotenmeter berichtet, wird es acht neue Folgen der Flirtshow geben: Ab dem 12. Februar soll es wieder losgehen. Bislang waren die Quoten allerdings nicht sonderlich berauschend – im Schnitt konnte die Show mit Jan als Moderator nur 0,99 Millionen Zuschauer vor die heimischen Bildschirme locken. Ralf hatte hingegen deutlich mehr Fans begeistern können.

Jan war sich anfangs allerdings bewusst gewesen, dass er in große Fußstapfen tritt, wie er Promiflash im Oktober verraten hatte. "Ich muss gestehen, ich war aufgeregt, weil natürlich große Fußstapfen von Ralf Schmitz hinterlassen worden sind", hatte er damals zugegeben.

RTL / Guido Engels "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen

TVNOW / Frank Dicks Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

RTL / Guido Engels Moderator Jan Köppen mit den Kandidaten von "Take Me Out – Boys, Boys, Boys"

