Es gibt eine Sache, die Oliver Sanne (35) richtig auf die Palme bringt. Und zwar, wenn Laien meinen, seinen Job übernehmen zu können. Der ehemalige Bachelor ist studierter Fitnessökonom und Personal Trainer auf Basis einer medizinischen Ausbildung und vieler Fortbildungen. Wie man am besten in Form kommt, ohne dabei falsche Versprechungen zu machen, weiß er also genau. Anders als ein Kollege aus dem Bachelor-Universum, gegen den Oli nun bei Promiflash austeilt.

"Im Bachelor-Kosmos gibt es einen, der mal Profi war im Bereich Basketball, der durchaus einen athletischen Körper hat und sich Geld dazuverdient, indem er als Fitness- und Online-Coach auftritt", erklärt Oli im Interview und betont, was ihn stört: "Er verkauft sich einfach nur mit seiner Person und das ist fahrlässig meiner Meinung nach." Das von besagtem ehemaligen Rosenkavalier beispielsweise EMS-Bauchtrainer beworben werden, die einen Gewichtsverlust ganz ohne körperliche Betätigung versprechen, findet der Düsseldorfer schlicht lächerlich.

Oli selbst ist aktuell in Topform. Das liegt nicht zuletzt daran, dass er sich selbst beweisen wollte, dass er dazu noch in der Lage ist. Zur Erinnerung: Der 35-Jährige erlitt 2016 einen Bandscheibenvorfall und musste fünfmal an der Wirbelsäule operiert werden. Ärzte sagten ihm, er könne seine sportliche Karriere an den Nagel hängen. Doch davon ließ sich Oli nicht unterkriegen. Und wie schafft man es zu seiner Traumfigur? "Es funktioniert nichts ohne Disziplin, vernünftige Ernährung und ausreichende Bewegung." Besonders wichtig sei es, den individuellen Kalorienhaushalt zu errechnen.

Doch es gibt auch Fitness-Mythen, mit denen der Fitnessökonom aufräumen möchte. Zum Beispiel sei es Quatsch, dass man nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen dürfe. Außerdem sehe Oli viele Übergewichtige im Fitnessstudio bei Sit-ups. "Leider führt das nicht zum Erfolg. Man sollte lieber den Rumpf stabilisieren. Ich selbst mache überhaupt keine Sit-ups und habe trotzdem einen ganz guten Bauch", betont er.

