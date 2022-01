Ob Florian Silbereisen (40) bei DSDS wohl hart bleiben kann? Der Schlagersänger zählt neben der Sängerin Ilse DeLange (44) und dem Musikproduzenten Toby Gad (53) zu den neuen Juroren der beliebten Castingshow. Am Samstag ist es endlich so weit: Die erste Folge der 19. Staffel wird ausgestrahlt. Doch wird Flori genauso streng mit den Kandidaten sein wie der ehemalige Chefjuror Dieter Bohlen (67)? Der Musiker gab nun preis: Es fällt ihm total schwer, hart durchzugreifen!

"Es zerreißt mir das Herz, wenn ich Träume zerstören muss", gestand der 40-Jährige jetzt im Gespräch mit Bild. Trotzdem sei Flori der Meinung, dass er der Aufgabe gewachsen sei. Er wisse, dass er in dem Format über die Zukunft von vielen jungen Menschen entscheide. "Gerade deshalb muss ich hart sein", erklärte der "Keine Party ohne uns"-Interpret seine Haltung.

Ob die neue Jury bei den Zuschauern wohl gut ankommt? Flori selbst ist da eher noch skeptisch: Er glaubt, dass er für seine Rolle in der Show viel Kritik bekommen wird. "Ich weiß, was auf mich zukommt. Der Shitstorm ist einkalkuliert. DSDS war fast 20 Jahre lang Dieter Bohlen", meinte der Traumschiff-Darsteller im Bild am Sonntag-Interview.

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Juroren Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen

Getty Images Florian Silbereisen, Sänger

