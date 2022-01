Läuft da tatsächlich wieder was zwischen Camila Cabello (24) und ihrem Ex Shawn Mendes (23)? In letzter Zeit häuften sich die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback. Immerhin spazierten die beiden erst kürzlich gemeinsam durch die Straßen von Miami. Dort wurden sie zusammen mit Hündchen Tarzan gesichtet, den sie sich während ihrer Beziehung zugelegt hatten. Nun gibt es einen neuen Hinweis: Camila schrieb einen auffälligen Satz unter ein Video von Shawn.

Auf Instagram postete der "Stitches"-Interpret ein kurzes Video, das einen Blick hinter die Kulissen wirft. Denn darin sind einige Szenen von einer Aufnahme-Session im Tonstudio zu sehen. "Versteht ihr, worauf das hinausläuft?", schrieb Shawn unter den Clip, woraufhin eine Nachricht seiner Verflossenen in der Kommentarspalte auftauchte. "Du bist verrückt, Wildcat", kommentierte Camila, angelehnt an eine Szene aus der beliebten High School Musical-Reihe. Ob da wohl jemand mit seinem Ex flirtet?

Ein romantisches Comeback ist vermutlich gar nicht so unwahrscheinlich. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtete, hatten beide sehr mit der Trennung zu kämpfen und schließen nicht komplett aus, wieder zueinanderzufinden. "Sie sagen nicht 'nie', sondern nur 'nicht jetzt'", erklärte der Informant.

Anzeige

Instagram / shawnmendes Camila Cabello und Shawn Mendes im April 2021

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei einer Veranstaltung 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de