Die Musikwelt ist in großer Trauer um Meat Loaf (✝74)! Der US-amerikanische Rocksänger schaffte 1977 mit seinem ersten Album "Bat Out of Hell" seinen großen Durchbruch. Vielen ist vor allem sein Song "I'd Do Anything For Love" aus dem Jahr 1993 im Gedächtnis geblieben. Vor wenigen Stunden hatte seine Familie jedoch diese traurige Nachricht verkündet: Die Rocklegende ist im Alter von 74 Jahren aus dem Leben geschieden. Vor seinem Tod hatte Meat Loaf schon seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen!

2013 hatte der Musiker seine Bühnenkarriere nach über 30 Jahren beenden wollen. Schon damals war er nicht mehr in bester Verfassung und wollte deshalb nicht mehr live auftreten. Dennoch entschied er sich 2016 für ein Comeback. Während eines Auftrittes brach Meat Loaf jedoch auf der Bühne zusammen – das war weder das erste noch das letzte Mal. Bereits Jahre zuvor kollabierte er bei einem Konzert. 2019 brach er sich nach einem Sturz sogar das Schlüsselbein. In einem Interview hatte der Sänger diesbezüglich erklärt, dass er unter schweren Gleichgewichtsstörungen leide. Zudem plagte ihn sein Übergewicht, weshalb ihm oftmals die Kraft auf der Bühne fehlte.

Ob diese gesundheitlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit seinem unerwarteten Ableben stehen, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht publik. Aus dem rührenden Statement seiner Familie war ebenfalls nichts Näheres über die Umstände seines Todes bekannt geworden.

Meat Loaf, Sänger

Meat Loaf im März 2011 in Nashville

Meat Loaf im September 2006 in Hong Kong

