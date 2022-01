Britney Spears (40) stand der Sinn wohl nach Abwechslung. Im Herbst des vergangenen Jahres änderte sich das Leben der Sängerin vollkommen. Über 13 Jahre lang stand die "Womanizer"-Interpretin unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69). Doch mit ihrer neu gewonnenen Freiheit scheint die Pop-Prinzessin nichts anzufangen zu wissen. Wie Britney nun verriet, habe sie sich aus Langeweile ihre Haare lila gefärbt.

"Das bin ich mit lila Haaren. Ich bin gelangweilt, ok? Sehr gelangweilt. Also sagte meine Nageldesignerin: 'Mach es!'", schrieb die 40-Jährige zu einem Video von sich mit ihrer neuen Haarpracht auf Instagram. Doch Britney scheint daran zu zweifeln, ob ihre spontane Färbe-Aktion die richtige Entscheidung war. "Ich habe es gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefällt", gestand die zweifache Mutter ihren Fans.

Doch diese scheinen von dem neuen Look der Musikerin begeistert zu sein. "Ich liebe deine lila Haare", kommentierte eine Followerin den Clip, den Britney mit dem Song "Girls Just Wanna Have Fun" hinterlegt hatte. Eine andere Userin schwärmte: "Ich liebe es, Britney! Du siehst fantastisch aus!"

Britney Spears, Musikerin

Britney Spears, 2021

Britney Spears im Oktober 2021

