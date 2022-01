Olivia Munn (41) konnte vor Kurzem Söhnchen Malcolm Hiệp Mulaney auf der Welt begrüßen. Es ist der erste Nachwuchs der frischgebackenen Mutter und sie und ihr Partner John Mulaney (39) könnten glücklicher nicht sein! Auf Social Media postet die Schauspielerin immer mal wieder süße Schnappschüsse von ihrem Kleinen. Diesmal hatte sie eine ganz besondere Aufnahme für ihre Fans: Olivias Sohn schläft in einer niedlichen Spider-Man-Pose!

In einer Instagram-Story zeigte Olivia ihren Sohnemann und dessen knuffige Schlafposition. Hier ist der süße Anblick auch nachträglich noch zu sehen. In dem kurzen Video sieht man den Kleinen auf ihrer Brust liegend ein Nickerchen machen. Die Erholungspause des Neugeborenen wird von einem putzigen Detail begleitet. Denn Malcolm streckt seine linke Hand in der üblichen Spider-Man-Haltung aus. Daumen, Zeige- und kleiner Finger sind abgespreizt, während die Übrigen zu einer Faust geballt werden. "Mein Baby schlummert wie Spider-Man", schrieb die 41-Jährige amüsiert dazu.

Einen ähnlich witzigen Moment hatte die "Predator"-Darstellerin ebenfalls mit ihren Fans geteilt. Dabei erlaubte sich Freund John einen Witz und setzte den kleinen Sprössling in einen Topf, der fürs Kochen eines vietnamesischen Gerichtes bereitstand. "LOL, Daddys neues Banh-Bao-Rezept", scherzte Olivia darüber.

Getty Images Die typische Handpose von Spider-Man

Instagram / oliviamunn Olivia Munns Sohn Malcolm Hiệp Mulaney

Instagram / oliviamunn Olivia Munns Sohn Malcolm Hiệp und Partner John Mulaney

