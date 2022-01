Olivia Munn (41) gibt einen lustigen Einblick in ihr Familienleben! Vor ein paar Wochen ist die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Partner John Mulaney (39) zum ersten Mal Mama geworden: Sie sind jetzt Eltern eines Sohnes! Der kleine Mann trägt den Namen Malcolm Hiệp Mulaney. Ende Dezember veröffentlichte der Marvel-Star zur großen Begeisterung seiner Fans das allererste Foto von seinem Spross. Auch diese Bilder wird ihre Community sicherlich lieben: Hier albert John mit Baby Malcolm herum – und Mama Olivia feiert es!

In ihrer Instagram-Story zeigte die Fernsehmoderatorin sich jetzt beim Kochen mit ihrer Mama für den Jahreswechsel. Die beiden Frauen bereiteten Banh Bao zu: Dabei handelt es sich um vietnamesische Hefeteigtaschen, die in einem speziellen Dampftopf zubereitet werden. Genau diese Zubereitungsart machte Comedian John sich jetzt bei einem kleinen Papa-Joke zunutze: Er setzte seinen kleinen Sohn in den Topf und tat so, als würde er ihn darin kochen wollen – natürlich nur im Spaß. Olivia betitelte die Aktion: "LOL, Daddys neues Banh-Bao-Rezept!"

John scheint voll und ganz in seiner Vaterrolle aufzugehen! Im Rahmen von Malcolms Geburt schwärmte der Komiker auf Instagram: "Er hat sein ganzes Leben noch vor sich [...]. Ich bin sehr verliebt in ihn und alles, was dazu gehört." Was sagt ihr zu seinem Späßchen mit Baby Malcolm: total lustig oder ein bisschen daneben? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / oliviamunn Olivia Munns Sohn Malcolm Hiệp und Partner John Mulaney

Instagram / oliviamunn Olivia Munns Sohn Malcolm Hiệp Mulaney

Getty Images John Mulaney bei den Emmy Awards 2019

Was sagt ihr zu Johns Späßchen mit Baby Malcolm: total lustig oder ein bisschen daneben? Ich finde es superlustig! Ich finde es weniger witzig, muss ich sagen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



