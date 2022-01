Kommt Loredana Wollny (17) etwa nie zum Zug? Schon seit einigen Monaten hatte das Mitglied der beliebten TV-Großfamilie das Ziel, den Führerschein in Form von begleitetem Fahren mit 17 Jahren zu machen. Während beim ersten Versuch die Geburt der Twins dazwischen kam, meisterte die Beauty nun endlich die Prüfung. Doch mit dem Lappen in der Tasche ist doch nicht alles leichter als gedacht – der Grund: Keiner will mit Loredana fahren!

In der aktuellen Die Wollnys-Folge machte die Schönheit ihrem Ärger Luft. Als Begleitpersonen wurden bei ihrem Führerschein Mama Silvia Wollnys (56) Partner Harald Elsenbast (61) und Schwager Florian Köster (33) eingetragen – doch beide Männer scheinen nie Zeit für die Fahranfängerin zu haben. Um an ihre Fahrpraxis zu kommen, ging Loredana dem Rat ihrer Schwester Estefania Wollny (19) nach, nämlich mit Harald feste Termine zum Fahren auszumachen - doch selbst dieser Versuch scheiterte. "Ich hab die Hoffnung schon aufgegeben, dass ich mit 17 noch mal hinterm Steuer sitze. Die lassen mich hier alle hängen", jammerte der Teenager.

Letztendlich ließ sich Flo dann aber doch noch zu einer gemeinsamen Runde in seinem Auto überreden. Allzu lange muss Loredana aber sowieso nicht mehr warten: Am 2. März feiert der Reality-TV-Star endlich seinen 18. Geburtstag. Von diesem Moment an ist sie nicht mehr auf eine Begleitung beim Fahren angewiesen.

