Sie hat nichts Gutes über Prinz Andrew (61) zu sagen. Der Sohn von Queen Elizabeth II. (95) sorgte zuletzt für mächtig Negativschlagzeilen, weil ihm vorgeworfen wird, in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt zu sein. Deswegen muss er sich nun vor Gericht erklären, was bereits drastische Konsequenzen für ihn hatte: Ihm wurden alle Adelstitel entzogen. Ganz zu Recht, findet eine ehemalige Angestellte des Royals: Die einstige Haushälterin von Andrew zog nun über ihn her!

Die Frau sprach mit Daily Mail über ihre Zeit am Hof. Zuletzt hatte auch ein früherer Leibgardist über den 61-Jährigen ausgepackt – das brachte nun auch sie dazu, an die Öffentlichkeit zu gehen. "Es ist mir völlig egal, was Prinz Andrew jetzt sagt. Er ist ein schrecklicher, böser Mann", sagte sie. Sie habe mit 21 Jahren angefangen, für den Herzog als Dienstmädchen zu arbeiten, und erinnert sich voller Zorn an diese Zeit: Er sei unter den Bediensteten dafür bekannt gewesen, häufig Wutanfälle zu haben.

Daher störe es sie auch nicht, dass es um den Prinzen angesichts seines Prozesses derzeit ziemlich schlecht steht: Noch in diesem Jahr könnte der Fall vor Gericht verhandelt werden, und er muss dann aussagen. "Prinz Andrew ist mir einfach egal, nachdem er sich mir gegenüber so schlecht benommen hat", erklärte sie abschließend.

Getty Images Prinz Andrew in Windsor, England

Getty Images Prinz Andrew im September 2019

Getty Images Prinz Andrew in London im Juni 2017

