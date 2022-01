Es kommen immer mehr Details über Prinz Andrews (61) Leben zum Vorschein. Der Sohn der Queen (95) sieht sich aktuell mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Er soll Virginia Giuffre als damals 17-Jährige missbraucht haben. Der Prozess gegen ihn soll noch in diesem Jahr starten, schon jetzt musste der Royal alle militärischen Titel und Schirmherrschaften abgeben. Nun dringt eine neue bizarre Nachricht über Prinz Andrews Privatleben an die Öffentlichkeit: Der 61-Jährige soll eine Teddybären-Sammlung im Haus seiner Mutter besitzen.

Das behauptet zumindest Paul Page in einer ITV-Dokumentation. Er gehörte bis 2004 zur königlichen Leibgarde. "Andrew hatte 50 oder 60 Kuscheltiere fein säuberlich auf einem Bett platziert", verriet er. Und damit nicht genug: Sobald etwas an dieser Ordnung verändert worden wäre, habe der Duke of York Wutanfälle bekommen. Deswegen hätten die Angestellten extra ein laminiertes Bild von der perfekten Aufreihung gehabt, um alles zur Zufriedenheit ihres Chefs positionieren zu können.

Der Leibgardist ist jedoch nicht der erste, der über Andrews Vorliebe für Teddybären berichtet. Auch die Autorin Elizabeth Day hatte Ähnliches über ihren Besuch im Buckingham Palace 2019 erzählt: "Ich wartete mit einem riesigen Teddybären auf einem Stuhl im Flur. Als ich Prinz Andrew darauf ansprach, sagte er, dass er ein Hochzeitsgeschenk seiner Ex-Frau sei." Das sei ihr merkwürdig vorgekommen. "Er ist ein erwachsener Mann, der sich in der Gegenwart von Teddybären wohlfühlt und im Haus seiner Mutter lebt", analysierte Elizabeth die Situation.

