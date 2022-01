In Paris Hiltons (40) Liebesleben läuft es so richtig rund! Die berühmte Hotelerbin und ihr Liebster Carter Reum gaben sich im November 2021 im Rahmen einer ausschweifenden Zeremonie das Jawort: Insgesamt feierten das It-Girl und der Autor gleich drei Tage lang ihre Liebe. Daraufhin verbrachten sie ihre Flitterwochen an luxuriösen Urlaubsorten. Ihre Glücksgefühle sind momentan also auf dem Höhepunkt – und das bekommt auch ihr Mann zu spüren: Paris schwärmte jetzt in den höchsten Tönen von ihrem Carter!

Gegenüber Fox News machte die Hotelerbin kein Geheimnis daraus, wie sehr sie ihren Ehemann liebt – und wie lange sie den Autor schon schätzt. "Wir sind seit 15 Jahren befreundet, also wusste ich schon immer, wie nett und süß und was für ein toller Mann er ist", betonte die 40-Jährige. Trotzdem dateten sich die beiden erst ab November 2019 ernsthaft. Doch von diesem Moment an, ging es in Sachen Emotionen dann ganz schnell...

In der Beziehung von Paris und Carter gab es einen Augenblick, welcher der Kultblondine besonders in Erinnerung geblieben ist. "Als wir uns zum ersten Mal geküsst haben, war das wie ein Blitzgewitter, so etwas hatte ich noch nie in meinem Leben gespürt", berichtete die Beauty. In diesem Moment habe sie realisiert, dass sie wohl ihren Seelenverwandten gefunden habe.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, September 2021

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de