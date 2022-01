Dieser Gruß lässt Fanherzen höherschlagen! Victoria Beckham (47) und Emma Bunton (46) erlangten in den 90er-Jahren als Mitglieder der Spice Girls Weltruhm. In den vergangenen Jahren trat die 2001 aufgelöste Kultband immer wieder gemeinsam auf – allerdings selten in vollständiger Besetzung! Zu Emmas Geburtstag ließ Vic die Gerüchteküche jetzt aber wieder brodeln: Sie gratulierte ihrer ehemaligen Kollegin nämlich mit einem rührenden Spice-Girls-Throwback!

Die Hommage an die gute alte Band-Zeit postete Victoria jetzt auf Instagram. In dem kurzen Clip sind Bilder aus der glorreichen Geschichte der Girlgroup zu sehen. "Happy Birthday, Emma! So viele tolle gemeinsame Erinnerungen, wir lieben dich so sehr", schrieb Posh Spice unter den Beitrag. In dem Video sind sowohl Bühnenfotos als auch private Aufnahmen zu sehen.

Vics Fans schwelgten wegen der tollen Bilder in Erinnerungen. "Was waren das für Zeiten, es war damals wundervoll und das ist es heute auch noch", schrieb eine begeisterte Userin unter den Post. Viele andere gratulierten Emma zu ihrem großen Tag.

Getty Images Spice Girls im November 2007

Getty Images Emma Bunton im Februar 2019

Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2021

