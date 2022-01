Er geht ganz unvoreingenommen rein! Toby Gad (53) ist für viele TV-Zuschauer ein eher unbekannter Name. Dabei kennt jeder die Megahits wie John Legends (43) "All of Me", an denen er als Produzent mitgewirkt hat. In diesem Jahr sitzt der gebürtige Münchner neben Florian Silbereisen (40) und Ilse DeLange (44) in der neuen Deutschland sucht den Superstar-Jury – ohne das Format zu kennen: Denn Toby ist schon vor der ersten Staffel in die USA gezogen und hat die Show noch nie gesehen!

"Ich war seit 21 Jahren nicht mehr in Deutschland und ich habe 21 Jahre deutsche Kultur verpasst", schilderte Toby im Gespräch mit Promiflash seine Ausgangslage vor der kommenden Staffel. Die fast 20 Jahre währende Ära des Jury-Urgesteins Dieter Bohlen (67) habe er daher komplett verpasst: "Ich habe DSDS vorher noch nie gesehen. Daher bin ich völlig vorurteilsfrei an das Projekt rangegangen."

Die Stimmung am Set habe ihn begeistert, betonte Toby: "Das Team hinter den Kulissen ist sehr eingespielt, man merkt, dass viele hier jahrelange Erfahrung haben." Es habe ihn sogar ein wenig überrascht, wie rund alles von Beginn an gelaufen sei, sagte der 53-Jährige abschließend.

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Juroren Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Toby Gad

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS 2022

