Jasmin Minz (28) hält ihre Fans bezüglich ihrer ersten Schwangerschaft auf dem Laufenden! Die Alles was zählt-Bekanntheit könnte derzeit wohl kaum glücklicher sein. Vor wenigen Tagen hatte sie zuckersüße News verkündet: Sie und ihr Partner Paul erwarten nach ihrer Verlobung das erste gemeinsame Kind. Im Netz präsentiert die deutsche Schauspielerin seitdem regelmäßig ganz stolz ihren Babybauch. Jetzt beantwortete Jasmin auf Social Media einige Fragen zu ihrem Zustand!

In ihrer Instagram-Story gab die werdende Mama jetzt nämlich ein größeres Update. Aktuell befindet sich Jasmin bereits in der 27. Schwangerschaftswoche. Momentan hat sie wohl keine großartigen Beschwerden und fühlt sich sehr gut. Zudem enthüllte die 28-Jährige, dass sie und ihr Partner mittlerweile das Geschlecht ihres kleinen Wunders bereits erfahren haben – verraten möchte sie es aber erst mal noch nicht. Ein Follower fragte die TV-Darstellerin: "Hast du Angst vor der Geburt?" Darauf antwortete Jasmin samt grinsendem Smiley: "Nein, bisher noch gar nicht. Ich habe großes Vertrauen ins Atmen." Ihr Baby möchte sie in einem Krankenhaus auf die Welt bringen.

Eine Hausgeburt schloss Jasmin in ihrer Fragerunde nämlich erst mal aus. "Ich habe darüber nachgedacht, aber ich traue mich nicht", gab die Schauspielerin zu. Wenn ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblickt hat, will sie erst mal für ein Jahr zu Hause bleiben und die Zeit mit ihrem Kind genießen.

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz im Januar 2021

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, Schauspielerin

Instagram / jasmin.minz.official Jasmin Minz, "Alles was zählt"-Darstellerin

