Im Dschungelcamp flogen schon in der zweiten Folge die Fetzen! Derzeit flimmert die neue Staffel der Show über die TV-Bildschirme – nicht selten geraten die Promis da aneinander und heben die Stimme. Am Samstag kam es nun bei der Essenszubereitung zu einem wilden Machtkampf zwischen Linda Nobat (27) und einigen anderen Campern. Viele sind jetzt schon von dem ehemaligen Bachelor-Girl ziemlich genervt!

Als Harald Glööckler (56) gerade das Abendessen kochen wollte, gefiel Linda das ganz und gar nicht. Der Grund: Eigentlich wurde sie als Köchin des Camps auserkoren! "Wahrscheinlich hatte sie das Gefühl, dass ich ihr den Job wegnehme", resümierte der Modedesigner. Daraufhin wurde Linda laut und beschwerte sich, dass sie sich gar nicht aufregte. "Ich schwöre bei Gott, ich hasse so was. Das ist meine Art wie ich rede. Ich bin eben impulsiv." Dann schaltet sich auch Janina Youssefian (39) ein: "Beruhig dich! Menschen, die so rumschreien – das ist eher eine Unsicherheit."

Aber nicht nur Harald und Janina waren fassungslos über Lindas Ausraster. Auch die Fans der Show ließen auf Twitter ordentlich Dampf ab! "Ich kann Linda nicht ab. So was von teamunfähig!", schrieb unter anderem ein User. Ein anderer Nutzer nahm die Sache mit Humor und twitterte: "Tofu, Bohnen, Reis – Linda regt sich auf über jeden Scheiß."

Linda Nobat, Dschungelcamp-Kandidatin

Dschungelcamp-Stars Janina Youssefian und Harald Glööckler

Das Dschungelcamp 2022

