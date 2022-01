Die Dschungelcamp-Zuschauer wollen Linda Nobat (27) und Janina Youssefian (39) leiden sehen! Nachdem Schauspielerin Anouschka Renzi (57) in die erste Dschungelprüfung geschickt worden ist – und diese mit Bravour gemeistert hat – sind nun das Ex-Bachelor-Girl und die Verflossene von Dieter Bohlen (67) an der Reihe. Wie sie wohl in der heutigen Sendung abschneiden werden? Die Fans sind überzeugt: Die beiden Dschungel-Zicken werden sich in der Prüfung bestimmt gegenseitig den Kopf abreißen!

Die Twitter-Reaktionen auf die anstehende Challenge gehen alle in die gleiche Richtung: Zickenkrieg! "Janina + Linda = Cat-Fight-Prüfung!", prophezeite ein Nutzer. "Für beide ist wahrscheinlich die größte Prüfung, den jeweils anderen nicht umzubringen und im Dschungel zu verstecken", witzelte ein Zuschauer. "Jawoll, die Prüfung wird mega. Ich freue mich jetzt schon. Die werden sich so anschreien und anpicken", freute sich ein anderer. Die Frage ist jetzt nur noch: Werden Janina und Linda trotzdem abliefern?

Die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin zeigte sich nicht gerade siegessicher, als Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) ihr eröffneten, dass sie Sterne für das Camp erspielen muss: "Ich hab Angst, dass ich es verkacke und euch nichts zu essen mitbringen kann", äußerte Linda Bedenken. Janina wiederum gab sich ziemlich nonchalant. Aber wie sie bereits angedeutet hatte, ist die Deutsch-Iranerin kein Fan von Tieren jeglicher Art... Was bei einer Dschungelprüfung natürlich zum Problem werden könnte!

