Danni Büchner (43) ist aktuell einfach nur glücklich. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hat vor einigen Tagen öffentlich gemacht, dass sie wieder in festen Händen ist. Ihr neuer Freund heißt Sohel Abdoulkhanzadeh und sorgt dafür, dass Danni aktuell dauerhaft am Strahlen ist. Mit gemeinsamen Aufnahmen hat sich das Paar bis dato allerdings zurückgehalten – die TV-Bekanntheit hatte ihren Liebsten immer mit Emojis zensiert. Jetzt zeigt Danni ihren Sohel in einem neuen Clip aber fast komplett.

In ihrer Instagram-Story teilte die 43-Jährige jetzt ein kurzes Boomerang-Video, in dem sie sich ziemlich verliebt präsentiert. Danni hat ihren Arm auf Sohels Schulter gelegt und ihren Kopf an ihn geschmiegt – ihr Lächeln und die strahlenden Augen sprechen dabei für sich. Als Zeichen der Liebe hat der TV-Star zudem ein rotes Herz-Emoji auf die Aufnahme gepackt. Das Gesicht des Barbesitzers ist zwar weiterhin nicht komplett zu sehen – von Hals bis Nasenspitze ist Sohel aber gut zu erkennen.

Aber warum zeigt Danni das Gesicht ihres Partners noch immer nicht ganz unverdeckt? Das verriet sie zuletzt auf ihrem Social-Media-Profil. "Ich will es jetzt einfach noch nicht zeigen. Jetzt gerade gucke ich ihn am liebsten alleine an", gab sie als Grund an.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Sohel

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Silvester 2021

Instagram / s_playa_de_palma Sohel Abdoulkhanzadehs, TV-Auswanderer

