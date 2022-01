Konnten sich Linda-Caroline Nobat (27) und Janina Youssefian (39) in ihrer ersten Dschungelprüfung zusammenreißen und ein paar Sterne nach Hause holen? In der heutigen Folge mussten das Ex-Bachelor-Babe und die Ex-Bohlen-Affäre gemeinsam zu einer der gefürchteten Ekel-Challenges antreten. Im "Traumahaus der Stars" mussten die Mädels durch zwei Zimmer voller unzähliger großen und kleinen Tieren und stinkendem Abfall wühlen, um elf Sterne zu finden. 15 Minuten hatten die Kontrahentinnen Zeit – und tatsächlich stellten sich Linda und Janina gar nicht so übel an!

Ganze fünf Sterne konnten die beiden Busch-Grazien mit ins Camp bringen – und die waren wahrlich hart erkämpft. Linda und Janina wurde nichts erspart: Tauben, Ratten, gammelige Fleischabfälle schockten die zwei zunächst richtig doll. Doch dann gaben sie tatsächlich ihr Bestes, auch wenn sie sich den einen oder anderen Kreischer nicht verkneifen konnten. Vier Sterne ertasteten sie sich im ersten Raum. In Kammer zwei verließ die Mädels dann aber der Mut. Während Linda nur noch wimmernd auf einer Stelle verweilte, ergatterte Janina immerhin einen Stern aus einer Kiste voller Vogelspinnen. Für ihre Unverfrorenheit wurde vor allem Letztere im Netz gefeiert. "Wer mit Bohlen in der Kiste war, ekelt sich vor nix mehr", feierte ein Zuschauer auf Twitter Janina.

Nach überstandener Prüfung kamen die beiden eingesauten Ladys wieder aus dem Horrorhäuschen raus. "Ich möchte da nie wieder rein", tönte Linda danach. Immerhin ist ihre Sorge nicht eingetreten, dass sie ihr Wissen unter Beweis stellen müssen. Denn schon vor der Prüfung hatte die Verschmähte von Niko Griesert (31) ihre Kollegin im Dschungeltelefon mehr oder weniger bloßgestellt, nicht die hellste Kerze auf der Torte gewesen zu sein.

