Sind Kaia Gerber (20) und Austin Butler (30) ein Paar? Seit einigen Wochen wird darüber spekuliert, ob die Tochter von Cindy Crawford (55) und der Schauspieler sich daten. Zuvor führte das Model mit dem Euphoria-Darsteller Jacob Elordi (24) eine kurze Beziehung. Austin war bis 2019 über neun Jahre lang der Partner von Vanessa Hudgens (33). Haben Kaia und Austin miteinander angebandelt? Jetzt wurden sie ganz vertraut bei einem Bummel gesichtet!

Wie mehrere Aufnahmen von People zeigen, genossen die zwei einen entspannten Spaziergang samt Kaias Hund. Gemeinsam schlenderten Kaia und Austin in entspannter Kleidung durch die Straßen Los Angeles' und machten auch an einem kleinen Supermarkt halt, um ein paar Leckereien zu shoppen. Auf den Fotos wirkten die Laufsteg-Schönheit und der Schauspieler sehr vertraut miteinander. Süßes Detail: In einem Schnappschuss hatte Austin sogar seinen Arm um Kaia gelegt.

Ist das also ein weiteres Indiz für ihre Liebe? Im Dezember waren sie erstmals zusammen gesichtet worden. Danach hatte ein Insider gegenüber People behauptet: "Kaia und Austin daten sich tatsächlich." Eine offizielle Bestätigung ihrer Liebe steht jedoch noch aus.

Getty Images Kaia Gerber in Hollywood, September 2021

Getty Images Austin Butler, US-amerikanischer Schauspieler

APEX / MEGA Kaia Gerber und Austin Butler in Los Angeles

