Kann sich Max Wessel etwa vorstellen, dass Are You The One?-Single Jessica Hnatyk sein Perfect Match ist? Anfangs hatte der duale Student nur Kerstin Brc im Visier – in den vergangenen Wochen kamen sich die beiden dann auch tatsächlich näher und tauschten einen ersten Kuss. Doch der Blondschopf scheint wohl auch Interesse an Jessi zu haben – immerhin sehe die Beauty aus wie seine Ex-Partnerin. Gerade dieses Detail erwähnte Max ganz offen, während Kerstin neben ihm stand!

Im Interview mit Promiflash erklärte der 23-Jährige noch mal ganz genau, wie es zu dieser unangenehmen Situation kam. Eigentlich wollte Max nämlich nur Kumpel Antonino De Niro erklären, weshalb Jessi sein perfektes Match sein könnte. "Ich habe schlichtweg vergessen, dass Kerstin das wohl nicht gern hören wollte", gab Max offen zu. Kerstin selbst traute erst mal ihren Ohren nicht. "In dem Moment war ich schockiert, dass er dieses Thema in meinem Beisein anspricht", räumte die Erzieherin ein.

Ohnehin hatte Kerstin bei Max und Jessica als Perfect Match noch so ihre Bedenken: "Ich war sehr überrascht, da Jessica und ich vom Typ her und vom Charakter sehr verschieden sind." Das Match-Ergebnis der beiden hätte Kerstin allerdings nicht verkauft. Ob Max sie genauso eingeschätzt hat? "Ich hätte mir vorstellen können, dass sie mit dem Gedanken gespielt hat. Aber sicherlich hätte sie die Vernunft gepackt und sie hätte nicht verkauft", vermutete der Langhaar-Fan und lag damit offenbar richtig.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Anzeige

Instagram / kerstin.brc Kerstin Brc, Kandidatin bei "Are You The One?"

Anzeige

Instagram / maxhendrikwessel Max Wessel, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Kerstin, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de