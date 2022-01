Kerstin Brc und Max Wessel sorgen für eine große Überraschung! Bereits nach wenigen Tagen in der Are You The One?-Villa stellten die beiden Singles fest, dass sie sich eigentlich ganz gut verstehen – die optische Anziehung fehlte allerdings, besonders wenn es nach der Erzieherin ging. Jetzt schienen beide Seiten allerdings über ihren Schatten gesprungen zu sein und kamen sich näher: Zwischen Kerstin und Max kam es zum ersten Kuss!

Beim Planschen im Pool schwärmte die dunkelhaarige Schönheit gegenüber den anderen Mädels, wie gerne sie Max doch mal küssen würde. Gesagt, getan: Sie ließ den Blondschopf kurzerhand zu sich ins Becken rufen. Dort fackelten die beiden nicht lange, sondern klebten für einen ausgiebigen Schmatzer an den Lippen des anderen. "Auf einer Skala von eins bis zehn würde ich sagen, dass der Max eine Sieben ist", schwärmte Kerstin anschließend mit einem breiten Lächeln im Einzelinterview.

Und auch Max dürfte die spontane Aktion am Nachmittag gefallen haben. Seiner Meinung nach könnte Kerstin aber gerne noch etwas mehr aus sich herauskommen: "Ich glaube, sie war noch verhalten. In einer anderen Situation wäre sie vielleicht ein bisschen lockerer, aber war schon gut so!" Wer weiß, vielleicht war das ja gar nicht der letzte Kuss zwischen den beiden Turteltauben.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Instagram / kerstin.brc Kerstin Brc, Kandidatin bei "Are You The One?"

Instagram / maxhendrikwessel Max Wessel, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / kerstin.brc Kerstin Brc, Reality-TV-Bekanntheit

