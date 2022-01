Er bekommt noch eine Chance! Johnny Depp (58) wurde unter anderem durch seine Rolle als Captain Jack Sparrow in den Fluch der Karibik-Filmen weltberühmt. Doch in den letzten Jahren hat der Schauspieler vor allem mit negativen Schlagzeilen für Aufsehen gesorgt – so wurde er wegen häuslicher Gewalt gegenüber seiner damaligen Ehefrau Amber Heard (35) angeklagt. Nun machen aber endlich positive Neuigkeiten die Runde: Johnny Depp soll in einem Film den Part von Ludwig XV. spielen!

Wie Daily Mail berichtet, bekommt der 58-Jährige bald die Möglichkeit, in Frankreich vor der Kamera zu stehen! Im Werk der französischen Regisseurin Maïwenn Le Besco wird die Regierungszeit von König Ludwig XV. thematisiert, mit Johnny in der Rolle des Staatsoberhauptes. Im Sommer dieses Jahres sollen die Dreharbeiten im Schloss Versailles starten – und bereits 2023 soll der Film in die Kinos kommen. Diese Produktion könnte die Rückkehr des Schauspielers auf die internationale Bühne sein, nachdem er mehrere Niederlagen vor Gericht verkraften musste – wie zuletzt seine Klage gegen eine Zeitung, die ihn als "Frauenschläger" bezeichnete.

Wie sehr Johnnys Karriere durch die negative Berichterstattung gelitten hatte, zeigte sich vor allem durch den Verlust der Rolle des Grindelwald in der Filmreihe Phantastische Tierwesen. Kürzlich verriet ein Insider, dass sich der Schauspieler von Hollywood boykottiert und im Stich gelassen fühlt.

ZUMAPRESS Johnny Depp in Spanien, September 2021

Getty Images Johnny Depp, Hollywood-Schauspieler

ActionPress/SIPA PRESS Johnny Depp als Grindelwald in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

