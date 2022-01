So fing ihre Liebesgeschichte also an! Spätestens seit ihrer Sommerhaus-Teilnahme dürften Sissi Hofbauer und ihr Liebster Benjamin Melzer wohl einem großen Publikum bekannt sein. Mit ihrer liebevollen Art zueinander begeisterten sie sehr viele Fans der Show. Mittlerweile sind die Turteltauben schon vier Jahre zusammen und seit Anfang 2021 auch verlobt. Aber wie haben sich Sissi und Ben damals eigentlich kennengelernt?

In ihrer Instagram-Story erzählte sie nun: "Kurz gesagt, haben wir uns über Instagram kennengelernt, und das erste Mal live haben wir uns dann auf einem Event gesehen, haben uns danach gedatet und ineinander verliebt." Auch Ben erzählte bereits, dass die beiden in den sozialen Medien aufeinander aufmerksam geworden waren. Mit Feuer-Emojis haben sie gegenseitig auf ihre Storys geantwortet, schmunzelte er.

Und nun bereiten sie sich schon auf ihre Hochzeit vor. Sissi wolle am liebsten im Sommer vor den Traualtar treten: "Mai hört sich nämlich mega-schön an, und die Temperaturen sind im Mai auch perfekt – nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt", erklärte sie.

