Sissi Hofbauer und ihr Verlobter Benjamin Melzer sind schon inmitten ihrer Planungen für ihr anstehendes Jawort! Im März dieses Jahres überraschte der Hottie seine Liebste mit einem Heiratsantrag – die Blondine hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts von Bens Vorhaben geahnt. Aktuell könnte das ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Paar aber kaum glücklicher sein, immerhin rückt die Zeremonie schnell näher. Jetzt verriet Sissi auch ein paar neue Details!

Für ihre geplante Hochzeit haben die Beauty und ihr zukünftiger Ehemann schon einen ganz bestimmten Monat im Blick – nämlich den kommenden Mai. "Mai hört sich nämlich megaschön an, davon mal ganz abgesehen und die Temperaturen sind im Mai auch perfekt – nicht zu warm aber auch nicht zu kalt", erklärte die Bald-Braut ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Damit dürften sich das Pärchen und seine Gäste also schon auf etwas sommerliche Outfits einstellen können.

Doch wie soll die Eheschließung eigentlich ablaufen? "Also geplant ist es, dass wir zweimal in einer Woche heiraten", plauderte Sissi voller Vorfreude aus. Anfang der Woche sei der standesamtliche Termin angesetzt und danach gehe es ab in den Flieger, um zum Ort der freien Trauung zu gelangen. Wo genau das sein wird, behielten Sissi und ihr Ben allerdings noch für sich.

RTL / Stefan Gregorowius Mike Cees-Monballijn, Michelle Monballijn, Ben Melzer und Sissi Hofbauer

Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer

Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer im April 2019

