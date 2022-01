Sein Tod versetzt Millionen Menschen in große Trauer. Der französische Designer Manfred Thierry Mugler (✝73) hat sich mit seinen Kreationen über viele Jahre hinweg zu einer echten Modemarke etabliert. Auch die Kardashians und viele andere Megastars setzten in der Vergangenheit auf seine Expertise. Hierzulande kennen viele Fans den Gründer des Mode- und Kosmetikunternehmens Thierry Mugler SAS auch von seinem Gastauftritt bei Germany's next Topmodel. Jetzt gibt es aber traurige Nachrichten: Thierry ist ganz überraschend verstorben.

Das verkündete sein Team jetzt unter anderem auf seinem Instagram-Account. "Wir sind erschüttert, den Tod von Herrn Manfred Thierry Mugler am Sonntag, den 23. Januar 2022 bekannt geben zu müssen. Möge seine Seele in Frieden ruhen", hieß es in einem Statement unter einem pechschwarzen Bild. Demnach liegt der Tod des 73-Jährigen erst wenige Stunden zurück. Weitere Informationen und die Todesursache sind bisher noch nicht bekannt.

Die Anteilnahme nach dem Tod des Franzosen ist aber riesig. Innerhalb weniger Minuten kommentierten Tausende Fans die traurige Meldung. "Ruhe in Frieden, du Legende" oder "Das ist unglaublich traurig", schrieben nur zwei Fans unter dem Beitrag. Unter anderem wird Manfred Thierry in der Kommentarspalte auch als "Lieblingsdesigner" und "große Inspiration" betitelt.

Anzeige

Getty Images Manfred Thierry Mugler 2014 in Berlin

Anzeige

Getty Images Modenschau von Thierry Mugler im Jahr 1997

Anzeige

Getty Images Modedesigner Manfred Thierry Mugler in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de