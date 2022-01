Am Sonntag schockte diese traurige Nachricht die Modewelt: Manfred Thierry Mugler (✝73) ist verstorben. Viele Stars wie Kim Kardashian (41), Lady Gaga (35) oder auch Beyoncé (40) setzten in der Vergangenheit immer wieder auf die Looks des Designers. Woran Thierry nun vollkommen unerwartet verstorben ist, ist bislang noch nicht bekannt. Wie sein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, sei Thierry allerdings eines "natürlichen Todes" gestorben.

