Die Modewelt hat mit Manfred Thierry Mugler (✝73) eine echte Ikone verloren! Gestern wurde Schreckliches von ihm publik: Der Designer ist im Alter von 73 Jahren verstorben! Mit seinen stylishen Kreationen begeisterte der gebürtige Franzose viele Fashion-Liebhaber. Hierzulande war er vielen durch seinen Gastauftritt bei Germany's Next Topmodel bekannt – dort überraschte er jedoch mit seiner starken Veränderung im Gesicht. Denn in seinen Anfängen als Modeschöpfer sah Thierry noch ganz anders aus!

Der Gründer des Mode- und Kosmetikunternehmens Thierry Mugler SAS hatte bei seinem Auftritt im vergangenen Jahr in der 16. Staffel von GNTM besonders durch seine optische Veränderung überrascht. Als sein Stern 1974 am Modehimmel aufging, hatte Thierry noch ein völlig anderes Gesicht. Doch wieso ließ der Franzose Beauty-Eingriffe an sich vornehmen? In einem Interview mit Numéro Homme verriet er, was dahinter steckt. "Ich habe mein Gesicht rekonstruieren lassen, nachdem ich einen schlimmen Unfall im Fitnessstudio hatte, bei dem mein Gesicht komplett zerschlagen wurde", offenbarte der Designer. Der Anlass für seine Gesichts-OPs war also nicht unbedingt freiwillig.

"Wäre das nicht passiert, hätte ich nie etwas mit meinem Gesicht gemacht. Aber da mein Kinn komplett neu gemacht werden musste, habe ich mir gedacht: 'Warum nutzt du das nicht aus?'", hatte Thierry diesbezüglich erklärt. Vielen Leuten war dieser Vorfall aber offenbar nicht bekannt, weswegen besonders auf Twitter viele GNTM-Zuschauer nach seinem Besuch als Gast-Juror irritiert reagiert hatten.

Getty Images Thierry Mugler im Juli 1999 in Paris

THOMAS COEX / Getty Images Modeschöpfer Thierry Mugler im Jahr 1998

Getty Images Modedesigner Manfred Thierry Mugler in Berlin

