Die Fashion-Welt trauert um Manfred Thierry Mugler (✝73)! Der Couturier begann seine Karriere als Modeschöpfer 1974. Er galt als einer der erfolgreichsten Sterne am Modehimmel und wurde mit seinem eigenen Label Thierry Mugler SAS weltberühmt. Gestern verstarb der Designer im Alter von 73 Jahren. Kurz vor seinem Tod hatte er einer engen Wegbegleiterin noch zum Geburtstag gratuliert!

Via Instagram widmete Thierry dem Model Kate Moss (48) einen Geburtstagspost. In einem kurzen Clip ist die Laufsteg-Schönheit in ihren Anfängen als Model zu sehen, wie sie ein schwarzes Kleid des französischen Modedesigners in einer Fashion-Show präsentiert. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, legendäre Kate Moss", hatte er dazu geschrieben. Auch über 40 Jahre nach dem Beginn seiner Laufbahn als Designer genoss Thierry ein weltweit hohes Ansehen und die Prominenz liebte ihn. 2019 rockte beispielsweise die Reality-TV-Bekanntheit Kim Kardashian (41) auf der legendären Met-Gala einen extravaganten Look Thierrys und zog damit alle Blicke auf sich.

Seine dramatischen, oftmals futuristischen Designs, betonten schmale Taillen und zeichneten sich durch Accessoires wie metallische Büstenhalter und auch riesige Schulterpolster aus. Während seiner Karriere wurde ihm die Ehre zuteil, mit vielen Berühmtheiten zusammenzuarbeiten. Beispielsweise modelte das deutsche Model Claudia Schiffer (51) regelmäßig für ihn. Auch Cindy Crawford (55) hatte seine meist eleganten und gleichzeitig strengen Kostüme im Laufe ihrer Topmodel-Karriere getragen.

Getty Images Kate Moss auf dem Laufsteg der Londoner Fashion Week, 1999

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Getty Images Claudia Schiffer, 1994

