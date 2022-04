Kim Kardashian (41) gedenkt ihres guten Freundes Manfred Thierry Mugler (✝73). Im Januar war der berühmte Designer völlig überraschend verstorben. Tausende Fans und Wegbegleiter trauerten anschließend um den Modemacher, der zu Lebzeiten die großen Stars eingekleidet hatte. Auch Reality-TV-Star Kim trug immer wieder die modischen Kreationen des Franzosen – und ehrte Mugler zuletzt noch mit einer Robe, die er extra für sie entwarf.

Via Instagram teilte die Unternehmerin zuletzt einige Fotos der Premiere ihrer TV-Show "The Kardashians" Anfang April. Zu diesem Anlass trug die vierfache Mama damals eine hautenge silberfarbene Robe, die ihre wohlgeformten Kurven perfekt in Szene setzte. Dazu verriet Kim: Das Kleid stammte von Mugler. "Manfred Mugler hat dieses Kleid letztes Jahr vor seinem Tod für mich gemacht und ich habe einfach die Magie in ihm gespürt, als ich es trug!", erklärte sie.

Kim und Mugler hatten in den vergangenen Jahren immer wieder zusammengearbeitet. Nach dem Tod des Designers widmete die 41-Jährige ihrem Freund schon rührende Worte: "Es gab noch so viel mehr, was du der Welt zeigen wolltest und das wir zusammen geplant hatten, aber du hast uns schon so viel gegeben." Sie habe selbst von ihm gelernt, was Couture bedeute.

Instagram / kimkardashian Manfred Thierry Mugler und Kim Kardashian, Mai 2019

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

Bestimage / ActionPress Thierry Mugler im September 2021

