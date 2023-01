Manfred Thierry Muglers Todestag jährt sich zum ersten Mal

Die Modewelt trauert noch immer um Manfred Thierry Mugler (✝73). Der französische Designer machte sich mit seinen einzigartigen Kreationen einen Namen, so kleidete er Stars wie Kim Kardashian (42) und Lady Gaga (36) ein. Über Jahrzehnte hinweg währte seine Karriere – doch am 23. Januar 2022 erschütterten tragische Neuigkeiten die Welt: Der Stardesigner ist ganz überraschend verstorben. Heute ist Manfreds erster Todestag.

Sein Ableben hatte eine große Lücke hinterlassen. So hatten sich kurz nach seinem Tod Sternchen wie Bella Hadid (26), Georgia May Jagger (31) und Heidi Klum (49) bestürzt zu Wort gemeldet – auch ein Jahr später wird an ihn gedacht: Cindy Crawford (56) postete ein Video auf Instagram von einer alten Modenschau des Designers, in dem sie auf dem Laufsteg einen kleinen Streit mit anderen Models inszeniert hatte. "Zickenkrieg auf dem Catwalk. Ich blicke auf einen meiner Lieblingsmomente mit Thierry Mugler zurück – ein Jahr nachdem wir eine Legende verloren haben", schrieb sie dazu.

Auch die Fans zeigen sich erschüttert. "Heute vor einem Jahr hat die Welt unerwartet einen Visionären der französischen Haute Couture verloren", trauerte ein User auf Twitter um Manfred. "Heute vor einem Jahr wurde Manfred Thierry Mugler ein Engel. Seine unvergleichbare Vision und sein Werk werden weiterleben und weiterhin inspirieren", hieß es in einem anderen Tweet.

Getty Images Manfred Thierry Mugler 2014 in Berlin

Getty Images Cindy Crawford im November 2019

Getty Images Manfred Thierry Mugler, Modedesigner

