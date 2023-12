Manfred Thierry Mugler wäre heute 75 Jahre alt geworden!

Heute wäre sein großer Tag! Manfred Thierry Mugler (✝73) war ein weltweit bekannter Designer. Der ehemalige Germany's Next Topmodel-Gastjuror begeisterte mit seinen aufregenden Kollektionen sogar die Hollywood-Elite: Stars wie Kim Kardashian (43) oder Bella Hadid (27) liebten die kreativen Kreationen des Franzosen. Anfang 2022 machte dann die traurige Nachricht vom Tod des beliebten Modeschöpfers die Runde. Heute wäre Manfred 75 Jahre alt geworden!

Die Mode-Ikone machte sich in den 80er- und 90er-Jahren durch seine körperbetonten Designs einen Namen. Zu dieser Zeit waren vor allem schmal geschnittene Etui-Kleider oder elegante Kostüme der letzte Schrei. Manfred brachte durch sein revolutionäres Denken wieder frischen Wind auf die Laufstege der damaligen Zeit. "Muglers Kleidung spiegelte Feuer und Sexualität der späten 1970er- und frühen 1980er-Jahre wider", äußerte sich Model Jerry Hall (67) in einem Interview der New York Times im Jahr 2019.

Das figurbetonte Perlenkleid, das er 2019 für Kim Kardashian entwarf, dürfte eine seiner berühmtesten Schöpfungen der letzten Jahre gewesen sein. Die Reality-TV-Berühmtheit zog in der Wet-Look-Robe alle Blicke auf sich! "Ich fühle mich geehrt, von dir eingekleidet worden zu sein und deinen genialen Geist erlebt zu haben", zeigte sich die Beauty ehrfürchtig.

Getty Images Thierry Mugler im Februar 2019

MediaPunch / ActionPress Thierry Mugler, 2011

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

