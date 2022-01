Tara Tabitha (28) hofft auf eine wilde Romanze mit Filip Pavlovic (27). Dass sich die Ex on the Beach-Bekanntheit und der einstige Bachelorette-Teilnehmer im Dschungelcamp ziemlich gut verstehen, ist den Zuschauern längst aufgefallen. Während die einen darauf hoffen, dass aus ihnen ein neues TV-Traumpaar wird, glauben andere, dass das Duo seinen Flirt für mehr Sendezeit vorspielt. Tara behauptet aber felsenfest, echte Gefühle für Filip zu haben – und würde gerne einen Schritt weitergehen.

Im Gespräch mit Linda-Caroline Nobat (27) schmiedete das Reality-TV-Sternchen einen Plan, wie es Filip um den Finger wickeln könnte. Tara möchte unbedingt für eine Dschungelprüfung ausgewählt werden. "Damit der Filip mich mal einen Tag vermisst", erläuterte sie ihr Vorhaben. Filip habe ihr erzählt, dass er schnell merkt, ob es mit einer Frau passen könnte oder nicht – ob Tara aber die Richtige ist? Sie hat noch ihre Zweifel. "Er fasst mich auch nicht so viel an. Er legt schon mal seine Hand auf meinen Schenkel, aber nicht so viel", gab sich die Österreicherin enttäuscht.

Die 28-Jährige hat aber längst den richtigen Riecher, was die Fans zu Hause von den Annäherungsversuchen halten. "Ich will auch nicht, dass die Leute glauben, dass wir eine Show machen für die Quote, denn das ist es nicht", äußerte sie. Tatsächlich gehen einige Kommentare auf Twitter genau in diese Richtung. "Profi Tara und Filip wissen, dass es superclever für die Sendezeit ist, wenn man sich im Dschungel einem Flirt hingibt", schrieb jemand.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL/ Stefan Menne Linda Nobat, Tara Tabitha und Janina Youssefian, Dschungelcamp-Teilnehmerinnen

Anzeige

RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic, Dschungelcamp-Kandidaten 2022

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Filip Pavlovic und Peter Althof am Wasser

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de