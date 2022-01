Anne Wünsche (30) hat offenbar ein paar schwierige Tage hinter sich! Die einstige Berlin -Tag & Nacht-Darstellerin verkündete im Oktober 2021, dass sie und ihr Partner Karim (33) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Anne hat bereits die Töchter Miley und Juna, die aus einer vorherigen Beziehung stammen. Vor wenigen Tagen enthüllte die Influencerin: Sie erwartet dieses Mal einen Jungen! Für Anne wird damit ein großer Traum wahr – doch aktuell kann sie ihr Glück irgendwie nicht so richtig genießen!

In ihrer Instagram-Story gab die werdende Mutter nun ein ehrliches Update. "In Wahrheit habe ich seit Stunden ein emotionales Tief und hab mir schön die Augen aus dem Kopf geheult", gab Anne diesbezüglich zu. Offenbar hält dieser Zustand bei der Reality-TV-Bekanntheit schon seit mehreren Tagen an. Sie wolle auf keinen Fall, dass ihre zwei Töchter sie so sehen. "Ich bin einfach nur froh, dass gerade kein Kind hier ist", gestand Anne. Denn die 30-Jährige vermutet bei sich eine Schwangerschaftsdepression.

"Ich hoffe es natürlich nicht, aber so langsam glaube ich es auch!", erklärte sie auf Social Media. Auch ihre Follower finden, dass sich die Bloggerin gerade in einer sehr schlechten mentalen Verfassung befindet. Denn derzeit müsse Anne fast täglich Tränen verdrücken – warum weiß sie augenscheinlich selber nicht so richtig.

